У відеоролик увійшли кадри, зняті під час його благодійних концертів у Канаді.

Відомий український музикант Wellboy порадував шанувальників зворушливими кліпом на пісню "Жовті мальви". У відеороботу увійшли кадри, зняті під час благодійних концертів у Канаді. Таким чином артист хотів показати життя команди за лаштунками: підготовку до концертів, фрагменти з виступів і теплі зустрічі з співгромадянами далеко від дому.

"Від концертів в Канаді і від Канади в цілому у мене багато вражень. Я вийшов до людей і качнув. Підбадьорив їх, вони мене. Загалом, зробили добру справу на відновлення нашої держави. Була тепла атмосфера. Ми співали разом, люди знали пісні з мого нового альбому. Це приємно", - прокоментував свій благодійний тур сам Wellboy.

Відзначимо, що виступив музикант в чотирьох містах: Монреалі, Едмонтоні, Вінніпезі і Торонто. Кошти, які вдалося зібрати в ході туру, будуть спрямовані на відновлення пам'яток культури та культурних закладів, які постраждали від російських обстрілів.

Реакція соцмереж

"Спасибі тобі за настрій в такий непростий час"

"Це дуже круто! Ти найкращий!"

"Пісня змушує вірити в те, що у нас все точно буде добре"

"Гарна робота! Натхнення вам і нових крутих ідей для творчості!"

Нагадаємо, названо п'ять пісень, які "розривають" весь TikTok.

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