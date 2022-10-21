Даною композицією артист хотів показати публіці, що життя триває.

Відомий український музикант Wellboy, який раніше гучно припинив співпрацю з путіністом Юрієм Бардашем, представив нову пісню і кліп на неї. Композиція отримала назву "Стиль".

Кліп був знятий в Києві незадовго до того, як Росія завдала ряд масованих ударів по всіх містах України 10 жовтня і ще кілька разів після цього. На відео можна побачити локації, постраждалі 10 жовтня - пішохідний скляний міст, парк ім. Т. Шевченка і головний, найстаріший Червоний корпус КНУ.

"Сьогодні головна мета кожного з нас - це вистояти як фізично, так і емоційно, заради перемоги над ворогом. Цією роботою ми хочемо підтримати українців і нагадати, що життя триває. Мабуть, кожен в ці дні знаходиться у виснаженому емоційному стані і задається питанням: "Веселитись нема чим, суму сто причин. Як від них нам відпочить? Невідомо". Але, незважаючи на щоденні новини, від яких стискається серце, такі речі, як любов, прості побутові позитивні емоції і підтримка один одного завжди актуальні. Це те, що нас врятує, ну і безумовно ВСУ, за що їм низький уклін!" - прокоментував свою творчість Wellboy.

Нагадаємо, Віра Брежнєва зворушливо переспівала відому українську пісню.

Вас також можуть зацікавити новини: