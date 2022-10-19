Пісню "Вишиванка" Брежнєва заспівала разом з TAYANNA.

Пісня "Вишиванка", що вважається народною, та насправді належить авторству відомих українських митців - поета Миколи Сома і композитора Оскара Сандлера, у виконанні співачок Віри Брежнєвої та TAYANNA зазвучала по-новому в сучасному аранжуванні та у світлі останніх днів.

В ній символічно про чорні та червоні нитки, розлуку та кохання, про тривогу і опіку від лихого. Про те як українські жінки стібок за стібком на полотні передавали коханим свою підтримку та тепло душі.

Запис пісні відбувся на звукозаписуючій студії, де співачки побачились вперше з початку року і через деякий час після того, як TAYANNA написала Вірі з пропозицією заспівати разом. Зворушлива зустріч, міцні обійми та усі пережиті емоції вилилися у чутливе виконання.

Обкладинка треку була створена дбайливими руками вишивальниці Софії Гольдман-Манастирської у старовинній техніці "ланцюжок", який найчастіше використовували на Буковині, Гуцульщині, Лемківщині та Сумщині та є однією з понад 100 технік вишивання.

Нагадаємо, раніше Сергій Бабкін присвятив пісню звільненій з полону захисниці "Азовсталі".

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