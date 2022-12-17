За словами артиста, він не почув жодного хіта.

Український артист Андрій Данилко висловився про Нацвідбір на Євробачення-2023 і заявив, що не почув хітів серед пісень усіх фіналістів.

"Мені хочеться якийсь хіт, але його немає. Коли був момент мого останнього сидіння в журі з Кароль і Дроздовим, я наполіг на Go_A, хоча не є шанувальником такої музики. Зі мною багато сперечалися, але я повинен бути відстороненим. Я мислю фіналом конкурсу в тій країні, де він буде відбуватися", - сказав Данилко в коментарі УНІАН.

Він додав, що музика Go_A - це етніка і Україна по-новому була представлена на Євробаченні. Зараз же, за його словами, немає хітів, немає персонажів. Таке відчуття, що багато учасників Нацвідбору беруть музику з бібліотек.

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"Євробачення - це свято, де пісня повинна "заходити" відразу. Хочеться бачити своє обличчя, не схоже на інших. Я не люблю повторюх-мух. Я кажу правду, а люди ображаються. Всі талановиті по-своєму, але вони беруть музику з музичних бібліотек", - додав Данилко.

Крім того, Андрій Михайлович зазначив, що зараз перебуває в ролі спостерігача.

"У мене немає карт Таро. Зараз я перебуваю в ролі спостерігача з боку. Мені вони (фіналісти Нацвідбору, - УНІАН) всі на одному рівні, тому я не передбачаю нікому перемогу", - підсумував Данилко.

Нагадаємо, раніше Ігор Кондратюк розповів, що не почув жодного хіта серед пісень фіналістів Нацвідбору. Єдина конкурентоспроможна пісня, на його думку, у групи TVORCHI.

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