10 травня в Турині відбувся перший півфінал наймасштабнішого пісенного конкурсу. У ньому взяли участь 17 країн, але у фінал пройшли тільки 10.
Найбільш пам'ятним був виступ українського гурту Kalush Orchestra. Хлопці просто підірвали зал виконанням пісні Stefania, яка стала популярною ще до Євробачення. Попри війну в Україні, хлопці зібралися і гідно представили нашу країну на конкурсі.
Також зірвав оплески виступ представниці Португалії MARO. Вона виступила з чуттєвою піснею Saudade Saudade.
А ось жіночий квартет з Данії REDDI влаштував справжній колапс на сцені Євробачення. Дівчата не просто виконали запальну пісню, а й були дуже активними на сцені.
Представники Австрії LUM! X feat. Pia Maria з піснею Halo теж запалили сцену. Вони дуже яскраво виконали пісню і гідно представили свою країну.
Були й ті конкурсанти, які здивували тим, що не розкрили своїх облич. Так-так, представники Норвегії Subwoolfer виступали з вовчими масками. Який вигляд вони мають насправді - невідомо. Навіть у своїх соціальних мережах вони не показують обличчя.
Відео всіх виступів з першого півфіналу Євробачення 2022
Албанія: Ronela Hajati-Sekret
Латвія: Citi Zēni-Eat Your Salad
Литва: Monika Liu-Sentimentai
Швейцарія: Marius Bear-Boys Do Cry
Словенія: LPS-Disko
Україна: Kalush Orchestra-Стефанія
Болгарія: Intelligent Music Project-Intention
Нідерланди: S10-De Diepte
Молдова: Zdob şi Zdub & Frații Advahov - Trenulețul
Португалія: MARO-Saudade Saudade
Хорватія: Mia Dimšić-Guilty Pleasure
Данія: REDDI-the Show
Австрія: LUM! X feat. Pia Maria - Halo
Ісландія: Systur-Með Hækkandi Sól
Греція: Amanda Georgiadi Tenfjord-Die Together
Норвегія: Subwoolfer-Give That Wolf A Banana
Вірменія: Rosa Linn-Snap
Нагадаємо, Kalush Orchestra підірвав зал на Євробаченні 2022.