У першому півфіналі виступили представники 17 країн.

10 травня в Турині відбувся перший півфінал наймасштабнішого пісенного конкурсу. У ньому взяли участь 17 країн, але у фінал пройшли тільки 10.

Найбільш пам'ятним був виступ українського гурту Kalush Orchestra. Хлопці просто підірвали зал виконанням пісні Stefania, яка стала популярною ще до Євробачення. Попри війну в Україні, хлопці зібралися і гідно представили нашу країну на конкурсі.

Також зірвав оплески виступ представниці Португалії MARO. Вона виступила з чуттєвою піснею Saudade Saudade.

А ось жіночий квартет з Данії REDDI влаштував справжній колапс на сцені Євробачення. Дівчата не просто виконали запальну пісню, а й були дуже активними на сцені.

Представники Австрії LUM! X feat. Pia Maria з піснею Halo теж запалили сцену. Вони дуже яскраво виконали пісню і гідно представили свою країну.

Були й ті конкурсанти, які здивували тим, що не розкрили своїх облич. Так-так, представники Норвегії Subwoolfer виступали з вовчими масками. Який вигляд вони мають насправді - невідомо. Навіть у своїх соціальних мережах вони не показують обличчя.

Відео всіх виступів з першого півфіналу Євробачення 2022

Албанія: Ronela Hajati-Sekret

Латвія: Citi Zēni-Eat Your Salad

Литва: Monika Liu-Sentimentai

Швейцарія: Marius Bear-Boys Do Cry

Словенія: LPS-Disko

Україна: Kalush Orchestra-Стефанія

Болгарія: Intelligent Music Project-Intention

Нідерланди: S10-De Diepte

Молдова: Zdob şi Zdub & Frații Advahov - Trenulețul

Португалія: MARO-Saudade Saudade

Хорватія: Mia Dimšić-Guilty Pleasure

Данія: REDDI-the Show

Австрія: LUM! X feat. Pia Maria - Halo

Ісландія: Systur-Með Hækkandi Sól

Греція: Amanda Georgiadi Tenfjord-Die Together

Норвегія: Subwoolfer-Give That Wolf A Banana

Вірменія: Rosa Linn-Snap

Нагадаємо, Kalush Orchestra підірвав зал на Євробаченні 2022.

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