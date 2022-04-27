Україну цього року представлятиме гурт Kalush Orchestra.

Цього року масштабний пісенний конкурс Євробачення відбудеться в Турині (Італія). На даний момент організатори конкурсу вже облаштували сцену і навіть назвали учасників від різних країн, крім Росії (країну-агресора виключили зі списку учасників).

Відомо, що цього року участь візьмуть 40 країн. Перший півфінал відбудеться 10 травня, другий - 12 травня, а фінал - 14 травня. Україна ж виступить під номером 6, а представлятиме нашу країну Kalush Orchestra з піснею Stefania, яку соліст групи присвятив своїй мамі і всім жінкам, які вберігають своїх дітей від жахів війни.

Втім, букмекери прогнозують перемогу Kalush Orchestra. Зараз у них найвищий коефіцієнт - 42%. На другому місці опинилися італійці Mahmood & Blanco, на третьому - Швеція, на четвертому - Велика Британія, а закриває п'ятірку лідерів Іспанія.

Нагадаємо, раніше Kalush Orchestra став головною сенсацією промотуру Євробачення-2022.

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