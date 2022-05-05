Україні пророкують масштабну перемогу на конкурсі.

Цього року Україну на наймасштабнішому пісенному конкурсі представлятиме група Kalush Orchestrа з піснею "Stefania", присвяченій мамі соліста і всім жінкам, які вберігають своїх дітей від жахів війни.

Група вже двічі репетирувала свій номер перед конкурсом. Відзначається, що Kalush Orchestrа внесли деякі зміни в свій номер - будуть інші зображення на екрані, інші костюми, тіні з орнаментом, а також на екрані з'являться очі мами соліста Стефанії.

Після другої репетиції букмекери оновили свої прогнози щодо переможця. Якщо раніше коефіцієнт перемоги України становив 42%, то зараз - аж 43%. З великим розривом, в 13%, від Kalush Orchestrа відстає Італія.

Нагадаємо, раніше соліст Kalush Orchestrа Олег Псюк розповів, що учасники Євробачення-2022 підтримують Україну. Вони носять жовто-блакитні стрічки на знак солідарності нашій країні в такий непростий для нас час.

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