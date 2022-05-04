Весь цивілізований світ зараз солідарний з Україною.

Учасники Євробачення-2022 зараз не тільки активно готуються до конкурсу, а й обговорюють війну в Україні. Так, щоб підтримати нашу країну і наших представників на конкурсі, гурт Kalush Orchestra учасники носять жовто-блакитні стрічки.

Про це повідомляє Суспільне.

"Багато хто підходить, спілкується, висловлює підтримку Україні, люди пов'язують жовто-блакитні стрічки на підтримку України", - сказав соліст гурту Олег Псюк.

Також Олег розповів, що щодня дає безліч інтерв'ю, щоб розповісти людям правду про війну в Україні.

Зазначимо, букмекери прогнозують перемогу Україні - гурту Kalush Orchestra, який на конкурсі виконає пісню "Stefania", присвячену мамі соліста і всім українським матерям, які оберігають своїх дітей від жахів війни.

Євробачення-2022 відбудеться 10, 12 і 14 травня. Представники України виступлять у першому півфіналі під шостим номером.

Нагадаємо, росіян позбавили права голосу на Євробаченні-2022.

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