Учасники Євробачення-2022 зараз не тільки активно готуються до конкурсу, а й обговорюють війну в Україні. Так, щоб підтримати нашу країну і наших представників на конкурсі, гурт Kalush Orchestra учасники носять жовто-блакитні стрічки.
Про це повідомляє Суспільне.
"Багато хто підходить, спілкується, висловлює підтримку Україні, люди пов'язують жовто-блакитні стрічки на підтримку України", - сказав соліст гурту Олег Псюк.
Також Олег розповів, що щодня дає безліч інтерв'ю, щоб розповісти людям правду про війну в Україні.
Зазначимо, букмекери прогнозують перемогу Україні - гурту Kalush Orchestra, який на конкурсі виконає пісню "Stefania", присвячену мамі соліста і всім українським матерям, які оберігають своїх дітей від жахів війни.
Євробачення-2022 відбудеться 10, 12 і 14 травня. Представники України виступлять у першому півфіналі під шостим номером.
Нагадаємо, росіян позбавили права голосу на Євробаченні-2022.