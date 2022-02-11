Треком Nozzy Bossy артист планує підкорювати сцену нацвідбору на цьогорічне Євробачення.

Фіналіст нацвідбору на Євробачення-2022 Wellboy презентував трек Nozzy Bossy, з яким підкорюватиме сцену вже завтра, 12 лютого.

Прем’єра пісні відбулася сьогодні, 11 лютого. Wellboy став останнім учасником нацвідбору, який запрем’єрив конкурсний трек.

Артист також презентував кліп, у якому зняв кілька своїх односельчан.

"Nozzy Bossy - пісня-вислів про нашу сильну країну, яка міцно стоїть на своїх ногах, на своїй землі. "Нозі босі" - про силу села, про всіх босоногих людей, які йдуть по цій планеті. Я себе вважаю босяком. Йду кудись, не знаю куди. Але я йду босим і мені це в кайф. І ця пісня — про всіх таких людей, з якими завжди сила села, землі, яка дає тобі енергію. У цій пісні багато глибоких речей", - зазначив Wellboy.

Шанувальники співака по-різному оцінили пісню.

"Для місцевих пісня гарна, але не формат Євробачення, на жаль",

"Головне з таким же настроєм виступити на "Євробаченні". Ну це хіт!",

"Неймовірно радію, що українська пісня стає кожного разу все популярнішою, а звучала завжди круто"

- пишуть коментатори.

Нагадаємо, раніше Wellboy поділився уривком пісні, яку він представить у фіналі нацвідбору на Євробачення 2022.

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