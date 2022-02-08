Фінал відбудеться вже 12 лютого.

Український співак, композитор і автор пісень Антон Вельбой (сценічний псевдонім Wellboy) поділився уривком пісні, яку він представить у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2022. Він відбудеться вже 12 лютого.

Уривок треку Виконавець виставив в Instagram-stories у своєму акаунті.

У короткому відео Антон стоїть попереду натовпу молодих людей, які тримають в руках вила і граблі. "Голосуй за Вельбоя", - вигукує одна з дівчат на відео, її підтримують інші учасники і сам Антон, після чого починає грати уривок з нової пісні виконавця.

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Нагадаємо, раніше Wellboy презентував новорічну версію свого хіта"Гуси". Святкова пісня вже отримала кліп. Шанувальники прийшли в захват.

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