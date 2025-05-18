Співак завоював серця єврофанів, але й вляпався у скандал через співачку-путіністку.

Сьогодні мережа гуде про австрійського переможця "Євробачення-2025" Йоганнеса Піча, або просто JJ. Хто цей юний оперний принц з серцем діви та голосом янгола? Чому він став об’єктом скандалу ще до свого виступу? І як у цьому замішана співачка-путіністка Анна Нетребко?

УНІАН Lite розпровість 5 фактів про співака Йоганнеса Піча, які вас здивують.

1. Контратенор — суперсила

Йоганнес — володар рідкісного голосу-контратенора. Це коли хлопець співає так високо, що багато хто вважає: "О, це точно сопрано!". Але ні, це він сам, без фальші й автотюну.

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2. Відкритий гей, і цим пишається

Йоганнес не приховує свою сексуальну орієнтацію — він відкритий гей і активно підтримує ЛГБТ+ спільноту. У багатьох інтерв'ю він підкреслював, що хоче бути прикладом для молодих людей, які бояться бути собою.

3. Фоловив Нетребко? Та ще й лайкав?

Ось тут починається драма. У березні мережу сколихнув скандальний факт: Піч активно лайкав пости російської співачки Анни Нетребко — тієї самої, що з’являлася поруч із Путіним і не раз висловлювалась про криваву війну проти України у стилі "все не так однозначно". Співак навіть натякав, що саме творчість Нетребко надихала його під час створення пісні для "Євробачення" Згодом Йоганнес відписався від неї, але слід у серцях єврофанів залишився.

4. Історія про нерозділене кохання

Ніжна, лірична, емоційна пісня "Wasted Love" не залишає байдужим. Вона про кохання, яке згоріло, ледь встигнувши запалати. Власне, сам JJ натякнув, що писав її після розриву з колишнім хлопцем. Ну що ж, біль — найкращий музичний продюсер.

5. Він ще й модник!

Піч не боїться носити блискітки, перлини, атлас і навіть легкий макіяж. Його образи на сцені — справжнє мистецтво. Це не просто хлопець у костюмі, це живий театр.

Нагадаємо, раніше УНІАН писав про пісню переможця "Євробачення-2025" JJ під назвою "Wasted Love" та її переклад.

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