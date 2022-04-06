Цей трек мав вийти в мирному квітні, до ювілейного концерту Kozak System в "Палаці Спорту"

Нещодавно гурт ТНМК разом з Kozak System випустив нову композицію "Мамо". Пісня була написана за рік до повномасштабного вторгнення російських військ в Україну.

В ній йдеться про солдата, який на день повернувся до мами додому з війни, спілкується з нею і обіцяє, що все буде добре. Говорить, що тоді ніхто не знав, що учасники гуртів, які створили цю пісню, самі перетворяться на солдатів.

Як розповів в ефірі "Сніданку з 1+1" учасник гурту ТНМК Фоззі, наразі YouTube блокує відеороботу через кадри воєнних дій.

"Цей трек мав вийти в мирному квітні, до ювілейного концерту Kozak System в "Палаці Спорту". Вирішили його випустити зараз, кожний зняв свою частину для кліпу, як міг, проте YouTube блокує відеороботу через кадри воєнних дій… Нам важливо зафіксувати свій стан саме у ці дні, тому що ми можемо вдавати, ніби все прекрасно, але це гіперстрес для країни та для кожного з її мешканців", - говорить Фоззі.

Нагадаємо, автори композиції "Доброго вечора, ми з України", яка стала хітом на тлі останніх подій, порадували шанувальників ще одним треком. Ді-джеї з Кременчука випустили трек "Настане день — закінчиться війна".

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