Україна потрапила в топ-3.

9 і 11 травня відгриміли два півфінали Євробачення-2023. Букмекери і раніше на перше місце ставили Швецію, проте за крок до фіналу Loreen ще більше зміцнилася на лідерській позиції.

Букмекери підвищили ставки на її перемогу до 50%. У Ліверпулі вона виконає пісню Tatoo. Варто відзначити, що раніше вона вже перемагала в конкурсі з піснею Euphoria. Чи переможе співачка вдруге - стане відомо вже 13 травня.

На другому місці опинився Käärijä з Фінляндії. На його перемогу ставлять 20%, адже запальна пісня Cha Cha Cha підкорила глядачів у залі. Його проводжали зі сцени бурхливими оплесками.

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А ось на перемогу України букмекери поставили всього 7%. Дует TVORCHI виконає пісню Heart of steel, присвячену захисникам Азовсталі. До слова, у фіналі вони виступлять під номером 19.

Закривають п'ятірку лідерів Франція та Іспанія. Вони можуть перемогти з ймовірністю 4 відсотки.

Нагадаємо, у фіналі Євробачення-2023 виступлять представники 26 країн. Вже відомо, під якими номерами вони вийдуть на сцену і будуть боротися за перемогу.

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