У суботу, 13 травня, відбудеться фінал найпрестижнішого конкурсу пісні Євробачення. Вже завтра ми дізнаємося, яка з 26 країн-учасників здобуде перемогу в цьому році.
У фіналі ми побачимо виступи не тільки тих учасників, які перемогли у двох півфіналах, а й країн-засновників конкурсу. Також у гранд-фіналі виступить український гурт TVORCHI.
Порядок виступів учасників у фіналі
- Австрія: Teya & Salena - Who The Hell Is Edgar?
- Португалія: Mimicat - Ai Coraçao
- Швейцарія: Remo Forrer - Watergun
- Польща: Blanka - Solo
- Сербія: Luke Black - Samo Mi Se Spava
- Франція: La Zarra - Évidemment
- Кіпр: Andrew Lambrou - Break A Broken Heart
- Іспанія: Blanca Palomа - Eaea
- Швеція: Loreen - Tattoo
- Албанія: Albina & Familja Kelmendi - Duje
- Італія: Marco Mengoni - Due vite
- Естонія: Alika - Bridges
- Фінляндія: Käärijä - Cha Cha Cha
- Чехія: Vesna - My Sister's Crown
- Австралія: Voyager - Promise
- Бельгія: Gustaph - Because Of You
- Вірменія: Brunette - Future Lover
- Молдова: Паша Парфені - Soarele si Luna
- Україна: TVORCHI - Heart of Steel
- Норвегія: Alessandra - Queen Of Kings
- Німеччина: Lord Of The Lost - Blood & Glitter
- Литва: Monika Linkyte - Stay
- Ізраїль: Noa Kirel - Unicorn
- Словенія: Joker Out - Carpe Diem
- Хорватія: Let 3 - Mama ŠČ!
- Великобританія: Mae Muller - I Wrote A Song
Євробачення-2023: що відомо
Цього року конкурс мав відбутися в Україні, оскільки у 2022 році саме наша країна здобула перемогу. Однак через повномасштабне російське вторгнення і з метою безпеки було ухвалено рішення провести конкурс у Ліверпулі.
Британці підтримали Україну в кровопролитній війні і влаштували масштабний конкурс пісні від імені нашої країни.
Крім того, однією з ведучих Євробачення-2023 стала Юлія Саніна. У другому півфіналі вона з Ханною Веддінгем з'явилася в синьо-жовтих образах.