Україна виступить під номером 19.

У суботу, 13 травня, відбудеться фінал найпрестижнішого конкурсу пісні Євробачення. Вже завтра ми дізнаємося, яка з 26 країн-учасників здобуде перемогу в цьому році.

У фіналі ми побачимо виступи не тільки тих учасників, які перемогли у двох півфіналах, а й країн-засновників конкурсу. Також у гранд-фіналі виступить український гурт TVORCHI.

Порядок виступів учасників у фіналі

Відео дня

Австрія: Teya & Salena - Who The Hell Is Edgar? Португалія: Mimicat - Ai Coraçao Швейцарія: Remo Forrer - Watergun Польща: Blanka - Solo Сербія: Luke Black - Samo Mi Se Spava Франція: La Zarra - Évidemment Кіпр: Andrew Lambrou - Break A Broken Heart Іспанія: Blanca Palomа - Eaea Швеція: Loreen - Tattoo Албанія: Albina & Familja Kelmendi - Duje Італія: Marco Mengoni - Due vite Естонія: Alika - Bridges Фінляндія: Käärijä - Cha Cha Cha Чехія: Vesna - My Sister's Crown Австралія: Voyager - Promise Бельгія: Gustaph - Because Of You Вірменія: Brunette - Future Lover Молдова: Паша Парфені - Soarele si Luna Україна: TVORCHI - Heart of Steel Норвегія: Alessandra - Queen Of Kings Німеччина: Lord Of The Lost - Blood & Glitter Литва: Monika Linkyte - Stay Ізраїль: Noa Kirel - Unicorn Словенія: Joker Out - Carpe Diem Хорватія: Let 3 - Mama ŠČ! Великобританія: Mae Muller - I Wrote A Song

Євробачення-2023: що відомо

Цього року конкурс мав відбутися в Україні, оскільки у 2022 році саме наша країна здобула перемогу. Однак через повномасштабне російське вторгнення і з метою безпеки було ухвалено рішення провести конкурс у Ліверпулі.

Британці підтримали Україну в кровопролитній війні і влаштували масштабний конкурс пісні від імені нашої країни.

Крім того, однією з ведучих Євробачення-2023 стала Юлія Саніна. У другому півфіналі вона з Ханною Веддінгем з'явилася в синьо-жовтих образах.

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