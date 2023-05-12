Фінал конкурсу відбудеться вже в суботу / ru.depositphotos.com

У суботу, 13 травня, відбудеться фінал найпрестижнішого конкурсу пісні Євробачення. Вже завтра ми дізнаємося, яка з 26 країн-учасників здобуде перемогу в цьому році.

У фіналі ми побачимо виступи не тільки тих учасників, які перемогли у двох півфіналах, а й країн-засновників конкурсу. Також у гранд-фіналі виступить український гурт TVORCHI.

Порядок виступів учасників у фіналі

Відео дня
  1. Австрія: Teya & Salena - Who The Hell Is Edgar?
  2. Португалія: Mimicat - Ai Coraçao
  3. Швейцарія: Remo Forrer - Watergun
  4. Польща: Blanka - Solo
  5. Сербія: Luke Black - Samo Mi Se Spava
  6. Франція: La Zarra - Évidemment
  7. Кіпр: Andrew Lambrou - Break A Broken Heart
  8. Іспанія: Blanca Palomа - Eaea
  9. Швеція: Loreen - Tattoo
  10. Албанія: Albina & Familja Kelmendi - Duje
  11. Італія: Marco Mengoni - Due vite
  12. Естонія: Alika - Bridges
  13. Фінляндія: Käärijä - Cha Cha Cha
  14. Чехія: Vesna - My Sister's Crown
  15. Австралія: Voyager - Promise
  16. Бельгія: Gustaph - Because Of You
  17. Вірменія: Brunette - Future Lover
  18. Молдова: Паша Парфені - Soarele si Luna
  19. Україна: TVORCHI - Heart of Steel
  20. Норвегія: Alessandra - Queen Of Kings
  21. Німеччина: Lord Of The Lost - Blood & Glitter
  22. Литва: Monika Linkyte - Stay
  23. Ізраїль: Noa Kirel - Unicorn
  24. Словенія: Joker Out - Carpe Diem
  25. Хорватія: Let 3 - Mama ŠČ!
  26. Великобританія: Mae Muller - I Wrote A Song
Україна виступить під номером 19 / instagram.com/eurovision

Євробачення-2023: що відомо

Цього року конкурс мав відбутися в Україні, оскільки у 2022 році саме наша країна здобула перемогу. Однак через повномасштабне російське вторгнення і з метою безпеки було ухвалено рішення провести конкурс у Ліверпулі.

Британці підтримали Україну в кровопролитній війні і влаштували масштабний конкурс пісні від імені нашої країни. 

Крім того, однією з ведучих Євробачення-2023 стала Юлія Саніна. У другому півфіналі вона з Ханною Веддінгем з'явилася в синьо-жовтих образах.

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