Він розповів про те, що відбувається у країні, і чим займаються музиканти.

Президент України Володимир Зеленський виступив із відеозверненням на 64-й церемонії вручення музичної премії "Греммі".

Основні тези з його виступу поширив канал CNN.

"Наші музиканти носять бронежилети замість смокінгів. Вони співають для поранених...у шпиталях", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що понад 400 дітей отримали поранення й 153 дитини загинули.

"Тиша зруйнованих міст та вбитих людей. Наші діти малювали ракети, що летять, а не падаючі зірки. Понад 400 дітей отримали поранення та 153 дитини загинули. І ми ніколи не побачимо, як вони малюють", - додав президент.

Він закликав музикантів не мовчати, а розповідати про війну РФ проти України по всіх можливих каналах комунікацій.

"Розкажіть правду про війну. У ваших соціальних мережах. По телевізору. Підтримайте нас будь-яким способом. Але не мовчіть. І тоді настане мир. Усі наші міста нищить війна - Чернігів, Харків, Волноваха, Маріуполь та інші. Вони вже легенди. Але у мене є мрія, щоб вони жили й були вільними. Вільними, як ви на сцені "Греммі", - закликав Зеленський.

Після звернення президента нашої країни американський співак Джон Ледженд, українські артисти Любов Якимчук, Міка Ньютон та Сюзанна Ігідан заспівали пісню Free.

Нагадаємо, раніше на церемонії "Оскар" Зеленському не дали виступити з промовою, хоча багато зірок закликали організаторів запросити президента України. Організатори обійшлися згадкою про війну в Україні й хвилиною мовчання.

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