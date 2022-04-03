При цьому президент наголосив, що Росія справді займається геноцидом українського народу.

Президент України Володимир Зеленський вірить у можливість покарання за злочинні дії росіян в Україні. Проте перед судом має постати не лише президент РФ Володимир Путін, а й командири та службовці його армії.

Свої очікування щодо відповідальності за ці злочини, президент озвучив іноземним журналістам 3 квітня, передає CBD NEWS.

При цьому президент наголосив, що Росія справді займається геноцидом нашого народу.

Зеленський звернути увагу на те, що вибір покарання має базуватися на справедливості. Мовляв, він має бути таким, як це вирішить цивілізований світ.

"Ми віримо в справедливість, у справедливість західного світу, і тому мова йде не тільки про лідера Росії. Я вважаю, що всі військові командири, всі, хто віддавав вказівки й накази, повинні бути покарані належним чином", – сказав президент.

Він також додав, що вважає недостатнім звичайне ув'язнення за ці злочини проти людяності. Проте все ж вважає необхідним обирати його "згідно із законом і тим, що вони зробили".

Раніше Зеленський ухвалив рішення про створення спеціального механізму правосуддя в Україні для розслідування та судового розгляду кожного злочину російських окупантів на території нашої держави.

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