Над кліпом також працювала Рената Литвинова.

Російська співачка Земфіра, яка з першого дня вторгнення РФ в Україну засуджує війну, випустила пісню "М'ясо", в якій розповіла про всі звірства окупантів.

Цікаво, що малюнки на військову тематику, показані у відео, малювала Рената Литвинова. Втім, дівчата удвох виїхали з Росії за кордон ще на початку війни.

"Весна в календарі, а в реальності окопи і ракети високоточні великої дальності. У Маріуполі опівночі, кошмари сняться щоночі", - співає в одному з куплетів Земфіра.

Також у пісні Земфіра задає питання окупантам "Навіщо вони приїхали?" і "Куди вони приїхали?"

"Всі емоції в трьох хвилинах, цей жах не можна заспівати, тільки шепіт і хрип. Легені забиті цвяхами. Немає сил вже плакати і кричати, кошмари щоночі. Земфіро, спасибі тобі", "У Маріуполі опівночі... Сиджу і плачу... Земфіро, спасибі велике за те, що не мовчиш! Ти одна з небагатьох, і слава Богу, що ви у нас є", "Немає слів. Не знаю, чи можна більш точно описати те, що відбувається в Україні. Мороз по тілу. Спасибі, Земфіро, - пишуть шанувальники в коментарях.

Нагадаємо, раніше Земфіра підтримала Україну новим кліпом "Не стріляйте", де показала бомбардування українських міст.

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