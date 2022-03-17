За останніми даними, співачка покинула Росію.

Російська співачка Земфіра випустила кліп на пісню "Не стріляйте" з кадрами війни в Україні, акціями протестів в РФ і затриманнями мітингувальників.

Також артистка видалила практично всі інші відеозаписи зі свого YouTube - там залишився тільки вищезгаданий ролик і її кавер на пісню Океану Ельзи "Відпусти", знятий ще в 2008 році.

На цей час Instagram-профіль Земфіри також очищений від колишніх публікацій - там тільки її остання пісня і чорний квадрат з написом "Ні війні", опублікований 24 лютого.

Зазначимо, що в день вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року Земфіра виступала перед Московською публікою. Через тиждень в ЗМІ з'явилася інформація про те, що зірка покинула Росію. Її з актрисою Ренатою Литвиновою нібито бачили в одному з французьких аеропортів.

Нагадаємо, 74-річний голлівудський актор і екс-губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер записав звернення до жителів Росії. Актор назвав себе давнім другом російського народу.

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