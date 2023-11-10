Шанувальники вже встигли оцінити творчість артистки.

Українська співачка Настя Каменських останнім часом рідко випускає нові кліпи. Однак сьогодні, 10 листопада, відбулася прем'єра її нової пісні "Зірка в небі" і кліп до неї.

"Зірка в небі" - пісня про кохання, яке хочеться заховати від усіх. У тексті є такі слова: "Я не хочу шуму, натовпу людей. Хочу лиш відчути самого тебе. Любов. Кохання може бути тихим".

Можливо, ця пісня присвячена Потапу - чоловікові Каменських. Останнім часом ходять чутки про те, що пара розлучилася. До того ж вони перестали так часто публікувати спільні фото.

"По-справжньому дорогі серцю моменти хочеться пережити з коханою людиною наодинці, відчуваючи безумовне всепоглинаюче кохання, яке дарує сили подолати все", - коментує прем'єру Каменських.

Варто відзначити, що артистка випустила цей трек ще й з благодійною метою. З кожного прослуховування пісні буде відправлений донат на допомогу українським дітям.

Як відреагували користувачі мережі

"Яка душевна і мелодійна пісня! Настя така красива, очей не відвести, струнка, з хорошою поставою, волосся, обличчя. Все тут гармонійно і грамотно підкреслено в кліпі"

"Найкраще, що я чула за останній час"

"Чуттєва пісня і красивий кліп"

"Настю, це прекрасно"

Нагадаємо, раніше блогер видав розлучення Потапа і Каменських.

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