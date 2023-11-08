За словами Беспалова, пара вже давно почала шлюборозлучний процес.

Оглядач українського шоу-бізнесу Богдан Беспалов натякнув на те, що Потап і Настя Каменських вже нібито офіційно розлучилися.

У своєму Telegram-каналі він опублікував кадр з їхнього кліпу на пісню "Не пара" і сказав, що саме в цьому ролику є підказка того, що наразі відбувається у їхніх стосунках.

"Прямо зараз відбувається щось дуже цікаве. Підказка номер 2: згадайте мій випуск про Потапа і Настю від 31 березня 2023 року. Чекаємо. Я вже купив попкорн", - написав Беспалов.

Відзначимо, в березні цього року Беспалов вперше заговорив про розлучення артистів. Він, посилаючись на своїх "кошенят", які співпрацювали із зірковою парою, розповів, що Потап, незважаючи на те, що перебував у шлюбі з Каменських, домагався своїх співробітниць, гуляв наліво і направо. Саме це і могло стати причиною розлучення.

"Чому Потап і Настя розлучаються? Тому що він зрадив їй в черговий раз з дівчиною з їхнього спільного кола. Ця людина була дуже близькою Насті, тому вона не змогла пробачити. Раніше вона все пробачала, тому що це комерційний шлюб на вигідних умовах, в якому немає кохання і поваги, як у звичайних пар", - говорить Беспалов.

Він додав, що артисти вирішили розійтися тихо - так, щоб ніхто про це не знав.

Стосунки Потапа і Насті - що відомо

Настя Каменських і Потап 10 років були дуетом, проте пізніше вирішили розвивати сольні кар'єри. Як вони неодноразово зізнавалися, довгий час вони не могли знайти спільну мову, багато сварилися. Однак з часом їхні стосунки почали налагоджуватися. Більше того, вони переросли з формату робочих у формат романтичних.

У травні 2019 року вони зіграли весілля. На торжестві були присутні багато зірок. Здавалося б, вони щасливі разом, але нещодавно почали з'являтися чутки про їхнє розлучення. Пара сама їх спровокувала, переставши публікувати спільні знімки.

Потап коментує це так: "Зараз моє особисте життя багато в чому проходить поза соціальними мережами. Мені здається, що зараз такий час, коли в мережах потрібно пропагувати важливі соціальні меседжі, доносити інформацію про війну. Але це досить дивно і навіть трохи смішно, що плітки з'явилися тільки тому, що ми не викладали загальні фото".

Сама Каменських каже, що у них з Потапом все добре і вони не планують розлучатися.

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