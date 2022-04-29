Вони зняли кліп на першу спільну композицію "До весни".

Українські артисти Злата Огнєвіч і Артем Пивоваров випустили чуттєву композицію українською мовою, яка отримала назву "До весни". У кліпі вони спробували відтворити містичну атмосферу Задзеркалля.

До слова, в основу пісні лягли слова з твору "До весни" українського поета-містика Богдана-Ігоря Антонича, який успішно переплітав фантастичні та реалістичні мотиви у своїй творчості.

"Пісня "До весни" - світла і надихаюча, але саме у відеороботі за допомогою дзеркальних відображень ми транслювали, що зовсім не таку весну ми всі чекали", - описав свій новий кліп Артем Пивоваров.

"Ще ніхто в Україні не робив подібного - відкрити вірші знакових поетів для української культури за допомогою сучасної музики", - написала Злата у своєму Instagram-блозі.

Нагадаємо, Святослав Вакарчук зняв новий кліп на пісню "Обійми" у зруйнованому Харкові.

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