Відео знято в одному з житлових дворів Харкова серед руйнувань.

Український музикант Святослав Вакарчук, який з перших днів після повномасштабного вторгнення РФ в Україну приєднався до лав територіальної оборони і пішов захищати свою країну, підтримав шанувальників ще й своєю творчістю. Він зняв новий кліп на культову пісню "Обійми".

Локація обрана невипадково, адже у відеороботі музикант показав, наскільки сильно окупанти зруйнували місто Харків.

Кліп опублікований на офіційному YouTube-каналі групи "Океан Ельзи".

У кліпі Вакарчук грає і співає у дворі палацу праці, який розбомбили під час війни російські загарбники. Нова версія кліпу знята спеціально для відкриття Українського павільйону на Венеціанській Бієнале-2022 спільно з музикантами Akustikos art group.

Повідомляється, що записати новий кліп лідеру "ОЕ" вдалося 14 квітня під час візиту в місто.

"Цей будинок 1916 року вистояв у дві світові війни і зазнав значних руйнувань під час російського вторгнення в Україну в 2022 році", - уточнив Святослав Вакарчук.

Нагадаємо, підбито підсумки благодійного Великоднього концерту "Океану Ельзи" на станції "Золоті ворота".

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