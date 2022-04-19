Українська співачка і учасниця другого сезону шоу "Холостячка" Злата Огнєвіч виконала пісню"Рідна мати моя". Відео свого виконання вона виклала в Instagram-блозі.
Злата виконала композицію під акомпанемент фортепіано. Огнєвіч закликала своїх фанатів думати про перемогу України в цій війні, адже вона неодмінно буде найближчим часом.
Зазначимо, батько Злати Огнєвіч - лікар. У такий непростий час він прийняв рішення мобілізуватися і рятувати поранених військових, медиків, цивільне населення. Дану інформацію зірка підтвердила в одному зі своїх інтерв'ю.
Нагадаємо, Злата Огнєвіч планує народити дитину після перемоги України. Співачка також заявила про готовність вийти заміж.