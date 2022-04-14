Співачка також заявила про готовність вийти заміж.

Українська співачка Злата Огнєвіч заявила про готовність вийти заміж і народити дитину одразу після закінчення війни в нашій країні.

За словами Злати, в перший день війни вона розплакалася через те, що вона не встигла вийти заміж і народити дитину, а тут ще й повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

"Коли був перший день війни, я була в Києві. Йшла вночі по вулиці і якраз вила сирена, я розплакалася і кажу собі: "Я не встигла зустріти чоловіка, не встигла народити дітей. Що ж це таке? Зараз я говорю це з посмішкою, тому що у мене зараз це викликає посмішку, а тоді плакала і думала, що не встигла народити дитину, і взагалі - переживу я цю війну? Чи залишуся в живих?"- розповіла Злата в програмі "Зірковий шлях".

При цьому співачка додала, що зараз вона одна. Але як тільки зустріне чоловіка своєї мрії, не замислюючись створить з ним міцну сім'ю. Нагадаємо, раніше Злата Огнєвіч зізналася, що знала, що почнеться повномасштабна війна.

Вас також можуть зацікавити новини: