Maeta потрапила в неприємний інцидент.

Американська співачка Maeta у своєму інста-блозі показала ролик, який зробила під час зйомок свого нового кліпу.

У кадрі співачка лежить на підлозі в напівпрозорому боді з довгим рукавом, а по ній повзає змія. У момент, коли на неї хотіли покласти ще одного плазуна, Maeta різко сіпнулася і перекинулася на бік.

Читайте такожТрек американського репера допоміг знизити рівень самогубств у СШАВиявляється, одна зі змій вкусила співачку за підборіддя. Сама зірка лаконічно відреагувала на цей інцидент: "Ось на що я готова піти, щоб створити кліп для вас".

Зараз з дівчиною все добре. Вона продовжує працювати, і ділиться в своєму блозі новими фотографіями.

Нагадаємо, раніше Ектор Хіменес-Браво розповів, як незнайомка намагалася "приписати" йому свою дитину.

Вас також можуть зацікавити новини: