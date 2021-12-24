Шеф-кухар згадав курйозний випадок зі свого життя.

Колумбійський шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво розповів, як одного разу на зйомках до нього підійшла дівчина і заявила про свою вагітність. І це при тому, що вони навіть не були знайомі.

"У 2013 році в павільйон пробралася одна дівчина, спасибі їй, що не влаштувала сцену, ніяких драм. Вона просто зловила мене між зйомками, дуже ввічливо попросила відійти поговорити. І цілком серйозно сказала: "Екторе, я вже місяць, як вагітна. Я 100% буду народжувати. Я хотіла б, щоб ти визнав батьківство. Але якщо ні, я все одно буду народжувати, і ростити дитину поодинці"", - розповів кулінар.

Читайте такожЗіркова ганьба: хто на концерті засвітив труси, у кого зажувало волосся, а кого двічі знудилоЦікаво, що Ектор навіть не знав цю дівчину. За його словами, в той період часу у нього була кохана, і інтимні зв'язки у нього були тільки з нею.

"З одного боку - що думають ці люди, коли заявляють таке? З іншого - це навіть весело прожити життя, знаючи що хтось в таємниці, обманом, намагається приписати тобі свою дитину", - додав Хіменес-Браво.

Нагадаємо, раніше Ектор Хіменес-Браво розкрив шокуючу правду про своє особисте життя.

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