Володимир Зеленський закликав світ допомогти Україні.

24 червня у Великій Британії стартував масштабний музичний фестиваль Гластонбері. У рамках події показали відеозвернення президента України Володимира Зеленського. Ролик показали перед початком концерту The Libertines.

За словами Зеленського, українці дуже хочуть повернутися до свого колишнього життя і насолоджуватися свободою. Але ми не можемо насолоджуватися літом, бо 24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну на території нашої країни.

"Ми в Україні теж хотіли б жити, як раніше, і насолоджуватися свободою і цим чудовим літом. Але ми не можемо, тому що сталося найстрашніше", – сказав Зеленський.

Також він закликав глядачів фестивалю говорити про війну в Україні, розповідати всьому світу правду про звірства окупантів і допомагати українцям.

"Чим більше буде людей, які приєднаються до нас, щоб захищати свободу і правду, тим швидше ця війна закінчиться", - додав президент.

Нагадаємо, раніше перша леді Олена Зеленська розповіла про свого чоловіка, президента Володимира Зеленського. За її словами, він знає, як працювати з камерами, але він не грає.

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