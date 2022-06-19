Перша леді зазначила, що після сильних стресів президент України може захворіти.

Президент України Володимир Зеленський знає, як працювати з камерами, однак він не маніпулює і не грає.

Про це в інтерв'ю The Guardian заявила перша леді України Олена Зеленська.

"Я знаю його краще, ніж будь-кого іншого. І він така людина, яка в ситуаціях, коли всі говорять, що щось неможливо, доводить справу до кінця і домагається свого. А також надихає інших. Він просто ніколи не здається - навіть коли здаються всі навколо нього", - зазначила Зеленська.

Вона також підкреслила, всі його звернення до українців були щирими.

"Я бачила, що вони (звернення – ред.) були для нього дуже емоційно зарядженими. Знаючи його, я думаю, що він використовував всі емоційні важелі, які тільки міг, щоб донести свої думки до людей. Але це не було маніпуляцією, це було щиро — він дійсно відчував ці почуття, це абсолютно точно", - зазначила Зеленська.

Разом з тим перша леді розповіла, що президент України дуже швидко запам'ятовує тексти та впевнено почувається перед камерами.

"Він дуже швидко запам'ятовує тексти й може впевнено їх вимовляти. Він знає, як працювати з камерами. Але він не грає - у нього просто є навички для того, щоб робити це добре. Для мене неймовірно важко виступати на публіці, я щоразу відчуваю стрес, але для нього це природно", - зазначила Зеленська.

Перша леді також зазначила, що після сильних стресів президент України може захворіти.

"Насправді дисципліна - це його друге ім'я. Дзвонить будильник - він встає, чистить зуби, одягається і йде, і це займає у нього всього п'ять хвилин, в той час, як я кручуся 30 хвилин. У нього є ці якості, психологічні, щоб витримувати стрес і зберігати дисципліну. Я хвилююся не за його психологічне здоров'я, а за фізичне — він завжди хворіє після важких періодів. Він розслабляється, а потім йде і підхоплює вірус або щось ще. Я намагаюся стежити за ним в цьому відношенні, але, як і всі чоловіки, він не любить перевіряти температуру або тиск. Але я намагаюся достукатися до нього, влаштовуючи сцени", - сказала Зеленська.

Говорячи про майбутнє, Зеленська зазначила, що після перемоги на українців чекають великі труднощі.

"Звичайно, більшість з нас ніколи в таких умовах не існували. Нікому не потрібна країна, яка перемогла, відвоювала свою територію, але яка населена людьми, не здатними жити, працювати або нормально ростити дітей. Попереду нас чекають серйозні труднощі", - сказала Зеленська.

Війна в Україні та перша леді:

19 квітня Олена Зеленська розповіла, чим займається під час війни в Україні.

9 травня перша леді США побувала в Ужгороді та зустрілася з першою леді України.

21 травня Зеленська розповіла про проблеми в сім'ї після вторгнення РФ.

11 червня 2022 року перша леді України Олена Зеленська в Telegram опублікувала кілька порад для допомоги хворим на епілепсію.

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