Злата Хоменко станцювала для всіх українських дітей.

8-річна українка Злата Хоменко виступила на шоу "Іспанія шукає таланти" і довела суддів до сліз. Дівчинка приїхала на шоу разом зі своєю мамою. Виявляється, що вони - переселенці, які були змушені покинути свій будинок через війну в Україні.

Також з ними на шоу прийшов хореограф дівчинки. Він зазначив, що Злата потрапила до нього в студію за рекомендаціями.

Вийшовши на сцену, Злата ледь стримувала сльози. Вона сказала суддям, що присвячує свій танець всім українським дітям і Україні в цілому, на території якої йде повномасштабна війна.

Після виступу 8-річна українка попросила Іспанію підтримати Україну. Судді проекту не змогли стримати своїх емоцій і розплакалися. Одна з суддів була під таким враженням від Злати, що, не замислюючись, натиснула "золоту кнопку". Таким чином українка відразу вийшла в півфінал шоу "Іспанія шукає таланти".

"Дякую всім за підтримку. Сподіваюся, війна в Україні скоро закінчиться, і я повернуся. Я дуже сподіваюся, що ви допоможете Україні. Тому що це дуже важливо для мене. Я сумую за всіма своїми друзями, які там залишилися. І, сподіваюся, що ми з ними скоро зустрінемося", - сказала Злата.

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