На благодійному концерті глядачі побачать нові номери.

Сьогодні, 16 вересня, о 19:00 на телеканалі ТЕТ буде показаний ексклюзивний концерт від "Вечірнього Кварталу". Це продовження великого концерту Єдиного Кварталу – "Вечірнього Кварталу" і "Жіночого Кварталу" та взагалі перший телевізійний концерт студії з моменту повномасштабного вторгнення.

На цих зйомках були присутні військові, лікарі та переселенці з Маріуполя, які через війну змушені були покинути свої рідні домівки.

Актор та автор Студії "Квартал 95" Олександр Пікалов завітав до студії "Сніданку з 1+1" і розповів, чим цей концерт став особливим та водночас складним для усього акторського складу.

"Концерт видався доволі складним. Складно було до нього дійти та відзняти. Під час зйомок були дві повітряні тривоги, ми зупинялись, усі спускались в бомбосховище. Проте концерт вийшов чудовим, дуже душевним. Я монтував його і кожного разу, коли дивився - були мокрі очі", - прокоментував Пікалов.

На благодійному концерті глядачі побачать нові номери. Олександр Пікалов разом з акторкою "Жіночого Кварталу" Аліною Блажкевич приміряють на себе ролі головних російських пропагандистів – Володимира Соловйова та Ольги Скабеєвої. Ролі не з приємних, проте актор коментує це так: "Зараз ось таких негідників граємо, що аж самому гидко, час такий. Але тримаємось".

Нагадаємо, раніше Олександр Пікалов розповів про реакцію його 16-річного сина Михайла на початок повномасштабної війни в Україні.

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