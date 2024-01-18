Цього разу Україна обійшла всіх.

У травні 2024 року відбудеться наймасштабніший пісенний конкурс Євробачення-2024. Представник України ще не обраний, проте букмекери вже зробили свої ставки.

Так, на першому місці опинилася Україна, незважаючи на те, що претендент на участь у конкурсі буде визначений тільки 3 лютого.

На друге місце букмекери поставили Велику Британію, а на третє - Італію.

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На четвертій позиції опинилася Швеція - країна, в якій і буде проходити Євробачення-2024 в цьому році, бо в 2023 році перемогу здобула співачка Loreen. А закриває п'ятірку лідерів Ізраїль.

Варто зазначити, що за участь у Євробаченні-2024 на Нацвідборі боротимуться Ziferblat, YAKTAK, YAGODY, SKYLERR, NAZVA, NAHABA, MÉLOVIN, INGRET, Drevo, alyona alyona & Jerry Heil та ANKA, яку обрали глядачі у додатку "Дія".

Нагадаємо, раніше букмекери прогнозували перемогу Великій Британії, а Україна була лише в п'ятірці найкращих. Зараз же все змінилося.

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