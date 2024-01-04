Лідери в таблиці постійно змінюються.

Пристрасті навколо міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2024 тільки починають набирати обертів. Нещодавно букмекери оновили свої ставки щодо цьогорічного переможця.

Так, на їхній погляд, лідером є Велика Британія, яка останні пів місяця займає то першу, то другу позиції. Її представлятиме Оллі Олександр.

Проте Україна теж отримає призове місце. Букмекери кажуть, що зараз ми у п'ятірці кращих. Але так було не завжди. Через Британію наша країна поступилася другим місцем та зараз знаходиться на третьому. Та все ж стабільно тримає свою позицію у топ-5.

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Найбільшими конкурентами України у букмекерській таблиці є Британія, Ізраїль, Італія та Швеція. До речі, пісні, із якими конкурсанти виборюватимуть можливість провести наступний конкурс у себе в країні, ще не оголошені.

До слова, вперше у конкурсі братиме участь представник Карибів. Всього буде 37 країн-учасників, а також 5 країн-засновників конкурсу: Велика Британія, Іспанія, Німеччина, Італія, Франція.

Нацвідбір на Євробачення-2024

Нагадаємо, Україна обиратиме свого представника 3 лютого під час фіналу нацвідбору Євробачення-2024. Раніше був оголошений список усіх 10 учасників, які братимуть участь цього року. Останню, одинадцяту напівфіналістку обирали українці через застосунок "Дія". Нею стала ANKA із піснею "Палала".

У нацвідборі виборюватимуть перемогу також і співаки, які раніше брали участь в Євробаченні. Серед них Jerry Heil та співак Melovin. Він вже втретє буде боротися за право представляти Україну на міжнародному конкурсі.

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