Одна з суддів натиснула "золоту" кнопку.

Херсонські танцівники взяли участь у шоу "Румунія має таланти", де підкорили і глядачів, і суддів. Вони показали акробатичні трюки на гумках, які дуже складно виконуються.

У підсумку одна з суддів натиснула "золоту" кнопку, що дозволило юним учасникам відразу ж потрапити в півфінал.

У "Сніданку з 1+1" розповіли, що діти народилися і жили в Херсоні. 15-річний Валерій виїхав з рідного міста в квітні, а Оля змогла евакуюватися в травні. Вони зустрілися на Львівщині, там і продовжили тренуватися. Пізніше вони поїхали до Румунії.

"Мене переповнювали емоції. Я була рада, що нас так високо оцінили. У цей день у нас була посмішка на все обличчя", - сказала Оля.

Мама дівчинки розповіла, що Оля вже брала участь у подібному шоу в Україні, тому у них вже був готовий номер. Але за два тижні до виступу з-за кордону приїхала тренерка дітей, яка допомогла їм згадати номер і відрепетирувати його.

Нагадаємо, переможці Нацвідбору TVORCHI оцінили шанси України на перемогу у Євробаченні-2023.

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