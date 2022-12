Фінал Нацвідбору відбудеться вже 17 грудня. Він покаже, хто наступного року представить нашу країну на найпрестижнішому пісенному конкурсі Європи.

За право представляти Україну на Євробаченні-2023 бореться гурт TVORCHI. Український продюсер Денис Путінцев вважає, що у них є можливість лідирувати і поїхати наступного року в Ліверпуль. Самі артисти сподіваються на перемогу і хочуть показати світу сучасну українську електронну музику.

Приводячи в приклад творчість Kalush Orchestra і Go_A, TVORCHI кажуть - у їхньої композиції є всі шанси стати тією, яку будуть слухати в усьому світі.

Ось як свою можливу перемогу в ексклюзивному інтерв'ю УНІАН прокоментував Ендрю:

Відео дня

"Це означатиме, що українська музика буде знову оцінена на високому рівні. Що нам вдасться показати прогресивну, сучасну електронну українську музику і шоу, яке оцінить увесь світ. Європа вже почула нашу етномузику, фольклор - їх успішно показали раніше Kalush Orchestra і Go_A. Ми хочемо продемонструвати Україну тепер стильною, показати музику, яку можуть слухати у всьому світі".

"Ми відчуватимемо гордість за себе і за країну. А ще це означатиме, що конкурс все ж пройде в Україні у 2023-му після нашої перемоги", - додав вокаліст дуету Джеффрі Кенні.

Фінал Нацвідбору на Євробачення-2023: подробиці

Захід відбудеться вже 17 грудня в Києві. З метою безпеки, його проведуть в укритті. Серед десяти учасників оберуть одного претендента, який наступного року поїде до Ліверпуля представляти нашу країну на Євробаченні.

У фіналі представлені наступні учасники: Moisei з піснею "I'm Not Alone", OY Sound System з піснею "Ой, тужу", DEMCHUK з піснею "Alive", Jerry Heil з піснею "WHEN GOD SHUT the DOOR", FIINKA з піснею "Довбуш", KRUTЬ з піснею "Колискова", Tember Blanche з піснею "Я вдома", Angelina з піснею "Stronger", 2TONE з піснею "Квітка" і TVORCHI з піснею "Heart of Steel".

Вас також можуть зацікавити новини: