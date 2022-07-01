Один із співробітників звинувачує гумористичну компанію в тому, що вони обдурили його і недоплатили гонорар.

Микола Федосенков, який працював з компанією "Дизель Студіо" на посаді реквізитора, звинуватив їх у тому, що вони не платять співробітникам заробітну плату. У своєму Instagram-блозі чоловік поділився історією, яка трапилася з ним нещодавно.

Він повідомив, що протягом 10 місяців працював на проектах "Папаньки 4" і "Вижити за всяку ціну 4". Крім своїх прямих обов'язків як реквізитора, він ще знімав бекстейджі на знімальному майданчику і монтував їх.

"Мене ніхто не просив - це моє хобі. Мої роботи дуже подобалися продюсерам і акторам, які допомогли мені перейти на нову посаду – контентмейкер Тікток "Дизель". Вони якраз шукали людину, яка буде відвідувати різні їх зйомки, знімати і монтувати ролики. Моя зарплата стала менше на 5000 грн. Але перспектив стало більше", - повідомив Микола.

Федосенков розповів, що в січні він повинен був створити додаткову серію серіалу "Папаньки 4" (постфільм). За це обіцяли заплатити 33 тисячі гривень. Фактично ж оплатили на 3 тисячі менше, але тоді він не надав цьому значення.

"Гонорар мій затвердили в сумі 33 000 гривень, а за фактом я отримав на 3000 грн менше. Про первісну суму Олексій мені сказав: "Я такого не пам'ятаю!". Це був перший дзвіночок, що тут кидають на гроші. Але я його проігнорував, тому що, чесно кажучи, мені дуже подобалося займатися тим, чим я займався", - згадав чоловік.

За лютий йому не доплатили 9 900 грн за роботу, за березень - 10 000. У квітні йому і зовсім не заплатили за роботу і сказали чекати, поки з Миколою зв'яжеться засновник "Дизеля" Олексій Бланар. Минуло ще трохи часу, грошей чоловік так і не побачив.

Він зв'язався з Олексієм і заявив - якщо не буде оплати, розповість на публіку про те, що відбувається. Також Федосенков опублікував листування з актором Єгором Крутоголовим.

"З урахуванням кількості виконаної роботи, форс-мажору (війни) і, скажу відверто, твоїх погроз (так вести переговори тупо), компанія готова виплатити 15 000. Якщо ця сума тебе не влаштовує - ти можеш приступати до спецоперації антипіару. Компанія тебе не боїться", - написав Круголов Миколі.

У "Дизель Студіо" даний інцидент поки що ніяк не прокоментували.

Нагадаємо, Крутоголов з "Дизель шоу" розповів, хто з російських і білоруських артистів покине колектив.

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