Єгор розповів, що в їхній творчій групі немає нікого, хто б підтримував Росію і агресивну політику щодо України.

Актор і художній керівник "Дизель шоу" Єгор Крутоголов перерахував артистів, які можуть не повернутися в проект. Йдеться про те, що деякі зірки покинули Україну після повномасштабного вторгнення окупантів 24 лютого. Планами на майбутнє актор поділився в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях".

Єгор Крутоголов пояснив, що багато зірок шоу з РФ і Білорусі змушені були виїхати. Серед них Євген Сморигін і Дмитро Танкович.

"Те, що вони ніколи не підтримували путінську пропаганду - 100%. Вони не вважали українців нацистами. Вони нормальні пацани, з якими дружимо вже років 15-20. Ніколи у них не було імперських поглядів на Україну, вони наші", - сказав керівник "Дизель шоу".

За його словами, гуморист Євген Нікішин може не повернутися в Україну.

"Женя зараз в Росії, у нього там сім'я, батьки, діти. Тому він там, і, я думаю, йому теж по-своєму складно. Але нічого остаточно сказати не можна - війна ще триває. Женя в Росії і мені здається, що він там і буде", - резюмував артист.

Також він додав, що на сцені може більше не з'явитися Марія Грицук, яка зараз залишається в Білорусі.

Нагадаємо, двійник президента Зеленського Юрій Великий розповів про хейт на свою адресу.

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