До фіналу Нацвідбору пройшли 10 конкурсантів.

Сьогодні, 17 листопада, стало відомо, хто з українських артистів потрапив у шорт-лист Нацвідбору на Євробачення-2023.

Відомо, що фінал Нацвідбору відбудеться 17 грудня в укритті. Таким чином організатори конкурсу хочуть убезпечити глядачів та учасників. А обирати представника на Євробачення-2023 буде трійка суддів - лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя, фронтвумен The HARDKISS Юлія Саніна та переможниця Євробачення-2016 Джамала.

Список фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2023

2TONE - "Квітка"

Angelina - "Stronger"

DEMCHUK - "Alive"

FIINKA - "Довбуш"

Jerry Heil - "WHEN GOD SHUT THE DOOR"

KRUTЬ - "Колискова"

Moisei - "I'm Not Alone"

OY Sound System- "Ой, тужу"

Tember Blanche - "Я вдома"

TVORCHI - "Heart Of Steel"

Нагадаємо, раніше конкурсант Lue Bason "наїхав" на журі Нацвідбору і відмовився від участі.

Відео дня

На своїй сторінці в Instagram він оприлюднив відео, в якому розповів, що йому дуже не сподобався вайб на онлайн відборі. За його словами, він знову відчув себе хлопчиком із села, якому надають послугу.

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