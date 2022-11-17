Сьогодні, 17 листопада, стало відомо, хто з українських артистів потрапив у шорт-лист Нацвідбору на Євробачення-2023.
Відомо, що фінал Нацвідбору відбудеться 17 грудня в укритті. Таким чином організатори конкурсу хочуть убезпечити глядачів та учасників. А обирати представника на Євробачення-2023 буде трійка суддів - лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя, фронтвумен The HARDKISS Юлія Саніна та переможниця Євробачення-2016 Джамала.
Список фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2023
- 2TONE - "Квітка"
- Angelina - "Stronger"
- DEMCHUK - "Alive"
- FIINKA - "Довбуш"
- Jerry Heil - "WHEN GOD SHUT THE DOOR"
- KRUTЬ - "Колискова"
- Moisei - "I'm Not Alone"
- OY Sound System- "Ой, тужу"
- Tember Blanche - "Я вдома"
- TVORCHI - "Heart Of Steel"
Нагадаємо, раніше конкурсант Lue Bason "наїхав" на журі Нацвідбору і відмовився від участі.
На своїй сторінці в Instagram він оприлюднив відео, в якому розповів, що йому дуже не сподобався вайб на онлайн відборі. За його словами, він знову відчув себе хлопчиком із села, якому надають послугу.