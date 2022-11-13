Lue Bason зазначив, що його рішення брати участь у Нацвідборі на Євробачення-2023 було імпульсивним.

Український музикант Lue Bason заявив, що відмовляється від участі в Нацвідборі на Євробачення-2023. Він розповів, що подавався на конкурс, проте незабаром зрозумів, що це рішення було імпульсивним.

На своїй сторінці в Instagram він оприлюднив відео, в якому розповів, що йому дуже не сподобався вайб на онлайн відборі. За його словами, він знову відчув себе хлопчиком із села, якому надають послугу:

"Який повинен бути дуже вдячний, що його тут слухають. "Суспільне", коли ви зрозумієте, що учасники вам надають послугу? Ви не платите за їхні пісні. Навіть деякі учасники самі платять за їхні номери на Нацвідборі. А ви ставите себе на п'єдестал".

Також він зізнався, що попросив організаторів Нацвідбору одразу сказати йому, чи пройшов він у фінал, щоб у нього був час підготуватися. Однак йому досі не надійшла відповідь. Хоча, як каже артист, деякі учасники вже знають вердикт.

Крім того, Lue Bason "наїхав" на журі торішнього Нацвідбору на Євробачення. "Під роздачу" потрапили Джамала і Тіна Кароль. Він розповів, що Джамала замість того, щоб дивитися на його виступ, сиділа в телефоні. І в підсумку вона поставила йому низький бал.

А ось Тіна Кароль, як каже музикант, і зовсім нечесно оцінила його виступ у складі гурту Cloudless. Тому цього року артист вирішив відмовитися від участі в Нацвідборі.

Нацвідбір на Євробачення 2023 - скандал

Раніше стало відомо, що українці в додатку "Дія" можуть проголосувати за членів журі на Нацвідбір на Євробачення-2023. За підсумками голосування перемогли Тарас Тополя, Джамала та Юлія Саніна. Однак пізніше українці влаштували бунт у мережі, бо вони не розуміють, яке відношення Тополя має до Євробачення.

Тіна Кароль також обурилася результатами голосування за журі на Нацвідбір. Вона натякнула на те, що підсумки нібито підрахували дуже заангажовано, округливши голоси за Саніну в більшу сторону, а за неї - в меншу.

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