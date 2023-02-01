Євробачення-2023 пройде в травні / instagram.com/suspilne.eurovision

У 2023 році в найбільш масштабному пісенному конкурсі "Євробачення" участь візьмуть 37 країн. Представники різних країн покажуть свої номери в двох півфіналах (9 і 11 травня) і фіналі (13 травня).

Український гурт TVORCHI, який переміг у Нацвідборі на Євробачення, автоматично переходить у фінал, оскільки у 2022 році у конкурсі перемогла наша країна, яку представляв гурт Kalush Orchestra. Також у фіналі виступлять Велика Британія, Іспанія, Франція, Італія та Німеччина, бо вони є країнами-засновниками конкурсу.

Крім того, відомо, що Україна зможе голосувати у другому півфіналі.

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Хто виступить у першому півфіналі Євробачення-2023

  • Сербія
  • Латвія
  • Ірландія
  • Норвегія
  • Португалія
  • Хорватія
  • Мальта
  • Швеція
  • Молдова
  • Швейцарія
  • Ізраїль
  • Нідерланди
  • Фінляндія
  • Азербайджан
  • Чехія
Хто виступить у першому півфіналі / instagram.com/suspilne.eurovision

Хто виступить у другому півфіналі Євробачення-2023

  • Вірменія
  • Кіпр
  • Румунія
  • Данія
  • Бельгія
  • Ісландія
  • Греція
  • Естонія
  • Албанія
  • Австралія
  • Австрія
  • Литва
  • Сан-Марино
  • Словенія
  • Грузія
  • Польща
Хто виступить у другому півфіналі / instagram.com/suspilne.eurovision

Євробачення-2023: що відомо

Найпрестижніший музичний конкурс проведуть у Ліверпулі 13 травня. Таке рішення прийняв Європейський мовник EBU у зв'язку з тим, що ситуація в Україні не дозволяє безпечно організувати захід.

Відомо, що Україну на конкурсі представить гурт TVORCHI з піснею "Heart of Steel". Під час Нацвідбору журі поставили їм 9 балів з 10 можливих, а глядачі віддали 10 балів з 10.

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