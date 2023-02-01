Пісенний конкурс відбудеться вже в травні.

У 2023 році в найбільш масштабному пісенному конкурсі "Євробачення" участь візьмуть 37 країн. Представники різних країн покажуть свої номери в двох півфіналах (9 і 11 травня) і фіналі (13 травня).

Український гурт TVORCHI, який переміг у Нацвідборі на Євробачення, автоматично переходить у фінал, оскільки у 2022 році у конкурсі перемогла наша країна, яку представляв гурт Kalush Orchestra. Також у фіналі виступлять Велика Британія, Іспанія, Франція, Італія та Німеччина, бо вони є країнами-засновниками конкурсу.

Крім того, відомо, що Україна зможе голосувати у другому півфіналі.

Відео дня

Хто виступить у першому півфіналі Євробачення-2023

Сербія

Латвія

Ірландія

Норвегія

Португалія

Хорватія

Мальта

Швеція

Молдова

Швейцарія

Ізраїль

Нідерланди

Фінляндія

Азербайджан

Чехія

Хто виступить у другому півфіналі Євробачення-2023

Вірменія

Кіпр

Румунія

Данія

Бельгія

Ісландія

Греція

Естонія

Албанія

Австралія

Австрія

Литва

Сан-Марино

Словенія

Грузія

Польща

Євробачення-2023: що відомо

Найпрестижніший музичний конкурс проведуть у Ліверпулі 13 травня. Таке рішення прийняв Європейський мовник EBU у зв'язку з тим, що ситуація в Україні не дозволяє безпечно організувати захід.

Відомо, що Україну на конкурсі представить гурт TVORCHI з піснею "Heart of Steel". Під час Нацвідбору журі поставили їм 9 балів з 10 можливих, а глядачі віддали 10 балів з 10.

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