У 2023 році в найбільш масштабному пісенному конкурсі "Євробачення" участь візьмуть 37 країн. Представники різних країн покажуть свої номери в двох півфіналах (9 і 11 травня) і фіналі (13 травня).
Український гурт TVORCHI, який переміг у Нацвідборі на Євробачення, автоматично переходить у фінал, оскільки у 2022 році у конкурсі перемогла наша країна, яку представляв гурт Kalush Orchestra. Також у фіналі виступлять Велика Британія, Іспанія, Франція, Італія та Німеччина, бо вони є країнами-засновниками конкурсу.
Крім того, відомо, що Україна зможе голосувати у другому півфіналі.
Хто виступить у першому півфіналі Євробачення-2023
- Сербія
- Латвія
- Ірландія
- Норвегія
- Португалія
- Хорватія
- Мальта
- Швеція
- Молдова
- Швейцарія
- Ізраїль
- Нідерланди
- Фінляндія
- Азербайджан
- Чехія
Хто виступить у другому півфіналі Євробачення-2023
- Вірменія
- Кіпр
- Румунія
- Данія
- Бельгія
- Ісландія
- Греція
- Естонія
- Албанія
- Австралія
- Австрія
- Литва
- Сан-Марино
- Словенія
- Грузія
- Польща
Євробачення-2023: що відомо
Найпрестижніший музичний конкурс проведуть у Ліверпулі 13 травня. Таке рішення прийняв Європейський мовник EBU у зв'язку з тим, що ситуація в Україні не дозволяє безпечно організувати захід.
Відомо, що Україну на конкурсі представить гурт TVORCHI з піснею "Heart of Steel". Під час Нацвідбору журі поставили їм 9 балів з 10 можливих, а глядачі віддали 10 балів з 10.