Підкорювати сцену вони будуть композицією "Heart Of Steel".

Цього року в десятці фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2023 - тернопільський гурт TVORCHI. Він був заснований в 2018 році саунд-продюсером Андрієм Гуцуляком і вокалістом Джеффрі Кенні. В ексклюзивному інтерв'ю УНІАН TVORCHI розповіли про те, яка їхня головна мета участі на Нацвідборі і, можливо, Євробаченні.

Ось що з цього приводу сказав Ендрю:

"У нас є важливий меседж, який необхідно донести до всіх, хто почує пісню. Ми співаємо про наш сильний народ зі сталевими серцями. Хто б що не говорив, як би важко не було, ми йдемо далі, і цьому ніхто не може перешкодити. У тексті є слова: "Я не можу пояснити. Скажу тобі як відчуваю: життя - це просто гра. І я граю на перемогу". Ними все сказано.

Джеффрі додав, що артисти хочуть показати Україну як приклад мужності для всього світу, адже їхня пісня "Heart of Steel" у перекладі означає "Сталеве серце".

"Ця пісня про незламність українського народу, загартованого випробуваннями. Вона про кожного, хто при всій безвиході носить в грудях сталеве серце і йде вперед. А сьогодні це всі ми, українці", - прокоментував Ендрю.

Фінал Нацвідбору на Євробачення: деталі

Вже 17 грудня в Києві пройде фінал Нацвідбору на Євробачення-2023. Точне місце не розголошується, проте відомо, що його проведуть в укритті, щоб убезпечити всіх учасників і суддів.

Відомо, що за результатами голосування у додатку "Дія" українці самі обрали трійку журі на Нацвідбір. Так, туди увійшли Тарас Тополя, Джамала і Юлія Саніна.

Нагадаємо, названо ведучих Нацвідбору на Євробачення-2023: співачка Злата Огнєвіч, солістка гурту Go_A Катерина Павленко та ведучий Тимур Мірошниченко.

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