Представники країни вже назвали причину.

Цього року Румунія відмовилася проводити Нацвідбір на Євробачення-2024, а разом з тим і вибирати представника своєї країни на конкурсі.

Рада директорів румунської телекомпанії TVR на засіданні провела голосування щодо того, чи буде Румунія виступати на Євробаченні. Більшість голосів виявилися проти.

Вся проблема в тому, що у країни зараз фінансові труднощі, через які вона не може дозволити собі брати участь в такому масштабному конкурсі.

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"Рада директорів затвердила бюджет SRTv на 2024 рік, який не містить достатньо коштів, щоб гарантувати участь Румунії в часи, коли міжнародний конкурс диктує все більш високі стандарти", – йдеться в заяві TVR.

Незважаючи на те, що в цьому році Румунія не братиме участі в Євробаченні, в наступному вони обіцяють повернутися на велику сцену.

Євробачення-2024 - що відомо

Євробачення-2024 пройде в Мальме - місті в Швеції. Перший півфінал відбудеться 7 травня, другий - 9 травня, а грандіозний фінал - 11 травня.

До слова, 3 лютого відбудеться фінал Нацвідбору на Євробачення, під час якого члени журі та глядачі зможуть визначити переможця, який представить Україну на світовому конкурсі.

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