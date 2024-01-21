Він відбудеться вже в лютому.

3 лютого відбудеться фінал Нацвідбору на Євробачення-2024, під час якого виступлять 11 учасників. Вони представлять свої номери, з якими планують боротися за своє місце на Євробаченні-2024.

Де саме відбудеться фінал Нацвідбору - невідомо, бо організатори побоюються за безпеку членів журі, ведучих та учасників. Глядачів цього року не буде. Конкурс пройде у форматі телеконцерту.

Де дивитися фінал Нацвідбору на Євробачення-2024

Фінал конкурсу можна буде подивитися не тільки по телевізору, але і онлайн. Стандартно транслювати Нацвідбір будуть на каналі "UA: Культура", на YouTube "Євробачення Україна" та інших діджитал-платформах "Суспільного". Також подивитися конкурс можна буде в додатку "Дія".

Відео дня

Про час проведення конкурсу стане відомо пізніше.

Учасники Нацвідбору на Євробачення-2024

Цього року на сцені Нацвідбору на Євробачення-2024 виступлять 11 фіналістів. Серед них - Ziferblat, YAKTAK, YAGODY, SKYLERR, NAZVA, NAHABA, MÉLOVIN, INGRET, Drevo, alyona alyona & Jerry Heil і ANKA.

До слова, співак YAKTAK в інтерв'ю УНІАН розповів, як зважився на участь у Нацвідборі на Євробачення-2024, чи бачить конкурентів серед інших фіналістів про шалену популярність і про те, чи планує весілля з дівчиною.

Співак MELOVIN, наприклад, в інтерв'ю УНІАН назвав Євробачення політичним конкурсом і розповів, як зважився вдруге піти на Нацвідбір, який головний меседж в його пісні, як ставиться до російського аналогу конкурсу, а також про цукровий діабет, хейт через те, що не пішов на фронт, і як змінилося його життя.

Співачка SKYLERR в інтерв'ю УНІАН розповіла, як зважилася піти на Нацвідбір на Євробачення-2024, який головний меседж буде нести світу, а також про те, як їй вдалося стати мегапопулярною під час війни, і чи багато у неї шанувальників.

Група "Циферблат" в інтерв'ю УНІАН розповіла, як вдруге зважилася подати заявку на Нацвідбір на Євробачення-2024, чи вважають учасники колективу когось своїм конкурентом, який головний меседж намагатимуться донести європейській спільноті, і про багато іншого.

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