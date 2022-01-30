Надя Дорофєєва станцювала разом з оркестром на сцені та запропонувала їм виступити разом на її сольному концерті.

На сцені шоу "Голос країни-12" виступив Олександр Свіріденко, а акомпанував йому військовий оркестр Міноборони України.

20-річний вокаліст Олександр розігрів публіку піснею "О, мамо" гурту "Сальто назад". Оркестру вдалося розвернути крісла двох зіркових тренерів - Наді Дорофєєвої та Олі Полякової.

"Це той момент, коли шкодуєш про те, що не бачиш, що відбувається на сцені. Інакше я б вас обрав", - сказав Святослав Вакарчук.

"Я захоплююся, тому що я бачу, яку палітру можна з вас зробити… Я вас запрошую до себе", - сказала Полякова.

Дорофєєва, своєю чергою, запропонувала оркестру пазом виступити на одному з її концертів. Вона теж закликала йти до неї в команду.

"Хотілось би присвятити цю пісню українським військовим на Сході", - сказав Олександр перед вибором тренера.

"Я обираю Дорофєєву", - додав вокаліст. "Дякую. Я таке щаслива зараз", - зраділа Надя.

Читайте такожНа шоу "Голос країни" прийшов "кіборг" й розчулив всіх (фото, відео)

Нагадаємо, 23 січня відбулась прем’єра 12 сезону головного вокального шоу "Голос країни". У прямому ефірі проекту стало відомо, що у "Голосі країни" з’явилось п’яте тренерське подвійне крісло, яке зайняла команда "Другого шансу" – народний тренер Андрій Мацола та артистка Олександра Заріцька, солістка KAZKA.

Тренери "Другого шансу" можуть дати шанс продовжити участь у "Голосі країни" тим учасникам, до яких не повернулись тренери на головній сцені, або тим, які припинять боротьбу на наступних етапах шоу.

Вас також можуть зацікавити новини: