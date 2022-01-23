У кожному епізоді "сліпих прослуховувань" Андрій Мацола та Олександра Заріцька зможуть врятувати від вильоту двох учасників.

У неділю, 23 січня, о 21:00 на телеканалі 1+1 відбулась прем’єра 12 сезону головного вокального шоу "Голос країни". У прямому ефірі проекту стало відомо, що у "Голосі країни" з’явилось п’яте тренерське подвійне крісло, яке зайняла команда "Другого шансу" – народний тренер Андрій Мацола та артистка Олександра Заріцька, солістка KAZKA.

"Другий шанс" на "Голосі країни"

Тренери "Другого шансу" можуть дати шанс продовжити участь у "Голосі країни" тим учасникам, до яких не повернулись тренери на головній сцені, або тим, які припинять боротьбу на наступних етапах шоу. У кожному епізоді "сліпих прослуховувань" Андрій Мацола та Олександра Заріцька зможуть врятувати від вильоту двох учасників, натиснувши свою червону кнопку після виступу вокаліста на сцені. У прямих ефірах учасники команди "Другого шансу" боротимуться за перемогу в "Голосі країни" разом з фіналістами команд інших тренерів.

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Першим учасником команди "Другий шанс" став Михайло Ніколаєнко – 21-річний дитячий вчитель музики з Дніпра, який у першому епізоді "сліпих прослуховувань" заспівав композицію "Дівчина із іншого життя" гурту Океан Ельзи, але не зміг розвернути крісла тренерів.

Нагадаємо, тренерами 12 сезону шоу "Голос країни" стали Потап, Надя Дорофєєва, Святослав Вакарчук та Оля Полякова. Ведучі проекту - Юрій Горбунов та Катерина Осадча.

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