Огнєвіч проведе у 12 випуску останні романтичні побачення на проекті.

У п'ятницю, 3 грудня, о 19:00 на каналі СТБ стартував фінальний випуск "Холостячки" зі Златою Огнєвіч.

У фіналі проекту глядачі дізнаються, хто переміг у шоу "Холостячка" - Дмитро Шевченко чи Андрій Задворний.

Хто переміг у шоу "Холостячка" зі Златою Огнєвіч

Діма Шевченко сказав, що завдяки Златі він почав відкриватись. "Мені подобається, що з тобою я можу бути справжнім, бути самим собою", - наголосив Дмитро.

"Я розумію, що тепер можна кохати та не бояться нічого", - додав Шевченко. "Я тебе кохаю, виходь за мене", - сказав він тремтячим голосом.

"Вибач, я не зможу прийняти твою пропозицію", - відповіла Огнєвіч Дімі Шевченку.

Дмитро не зміг стримати сліз, він розплакався. "Я вдячний їй... Некрасиво, звичайно, було, що не попрощався. Було за що подякувати", - розповів він після того, як пішов.

"Ти потрібна мені, ти важлива, ти – причина мого щастя. Поряд з тобою я думаю про дітей, про будинок, про сім'ю", – поділився Андрій Задворний. Він назвав "холостячку" бажаною та зазначив, що відчуває її вогонь. "Я хочу, щоб ти стала моєю... Я кохаю тебе. Виходь за мене", - сказав Андрій.

Дівчина запитала, чи справді хоче створити з нею сім'ю. Андрій відповів ствердно. "Наші стосунки з тобою, як гірки. Я довго думала, чи зможу стати щасливою поруч із тобою, і сумнівів було багато... Я кохаю тебе... Я готова створити з тобою сім'ю", - поділилася Злата із Задворним.

Таким чином, переможцем шоу "Холостячка" зі Златою Огнєвіч став Андрій Задворний.

Фінал шоу "Холостячка" від 03.12.2021

Перше побачення з Романом Свечкоренком

Першим на побачення зі Златою вирушив психолог Роман Свечкоренко. За словами "холостячки", цей день буде вирішальним, адже чоловіки довго не було на проекті.

Рома та Злата провели романтичне побачення, вони каталися на велосипедах, а потім поласували десертами. Чоловік годував "холостячку", але все одно відчувалася якась напруженість, були незручні паузи.

Огнєвіч розповіла, що засмучена тим, що Рома після виходу з проекту через розлучення так і не написав їй. "Мій вибір був діяти, а не писати", - пояснив чоловік своє мовчання у мережі.

"Я відчула романтику", - сказала Огнєвіч. Також вони загадали бажання біля дерева: Рома – бути прикладом для доньки, Злата – щоб батьки були здоровими.

Потім вони пішли до ресторану, де обговорили серйозне питання – розлучення з дружиною. Він показав документ, у якому йдеться, що справа про розлучення ще не закрита, наступне засідання відбудеться за тиждень.

"Я свою думку про стосунки з одруженими чоловіками не змінюю. Я вдячна тобі за чесність про те, на якому етапі перебуває шлюборозлучний процес... Краще починати стосунки зі щирості, і жінка сама приймає рішення, чи потрібні їй такі стосунки... Я відчувала, що між нами є щось більше, ніж симпатія чи потяг. До тебе в мене були особливі почуття... Я сьогодні спробувала проаналізувати свої почуття: ниточка між нами стала тоншою, тому я відпускаю тебе", - сказала Злата Роману.

"Я сподівалася, що сьогоднішнє романтичне побачення допоможе мені розібратися зі своїми почуттями... Але час втрачений, немає цих почуттів", - додала Огнєвіч.

Друге побачення у фіналі "Холостячки"

На друге побачення "холостячка" вирушила зі своїм фаворитом Дмитром Шевченком. Вони спочатку провели час у пустелі, де не обійшлося без пристрасних поцілунків. А потім вирушили до "оазису кохання", де вже не змогли стримувати свої пориви, здається, між ними відбувається справжня хімія.

"Сьогодні Діму підмінили, він засипає мене своєю увагою, ласкою", - сказала Злата.

"Це оазис кохання для закоханого", - сказав Діма. "Давай для закоханих", - відповіла Огнєвіч. Тобто їхні почуття взаємні.

Далі вони обговорили спільне майбутнє: коли і яке весілля вони хочуть, як виховуватимуть дітей і де житимуть після закінчення проекту. Діма готовий переїхати зі Львова до Києва.

Третє побачення у фіналі шоу "Холостячка"

І останнім на побачення вирушив Андрій Задворний. Вони займалися дайвінгом, щоправда, спочатку Злата боялася. "Я цей день пам'ятатиму все своє життя до найдрібніших подробиць", - сказала Огнєвіч.

Далі чоловік заінтригував "холостячку" та пообіцяв їй ще один екстрим. Їхнє побачення пройшло на висоті, дівчина була в захопленні.

Потім ведучий Григорій Решетник запропонував пройти Златі та Андрію тест на сумісність. Задворний на цей момент почав жартувати, це дівчині не дуже сподобалося. Огнєвіч назвала його чоловіком-загадкою, а їй потрібно перед початком стосунків розуміти, з якою людиною вона буде.

Фінал шоу "Холостячка" випуск 12 від 03.12.2021

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