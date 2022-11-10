Телеведуча в черговий раз заінтригувала шанувальників.

Українці вже неодноразово пропонували телеведучій Лесі Нікітюк стати головною героїнею шоу "Холостячка". Судячи з усього, так і станеться в третьому сезоні романтичного реаліті.

У своєму Telegram-каналі Нікітюк залишила голосове повідомлення, в якому заінтригувала шанувальників новиною про те, що "Холостячці" з її участю таки бути.

"Бідні продюсери. Як мені шкода. Як же так, яка я скотина, назвала гонорар - 200 гривень на день. Це божевільні гроші. Проект "Холостячка", я натякну, якщо ви дослухаєте це довге повідомлення. Проект "Холостячка" зі мною в головній ролі буде. І зовсім скоро", - сказала Нікітюк.

Відео дня

Леся Нікітюк: особисте життя

Леся Нікітюк не афішує своє особисте життя. Відомо, що у неї були стосунки, проте вони закінчилися. Знаменитість ніколи не було офіційно заміжня. У неї немає дітей.

Однак телеведуча неодноразово говорила, що хоче створити міцний осередок суспільства.

Нагадаємо, ведучий Дьомін розкрив секрети особистого життя Лесі Нікітюк.

Вас також можуть зацікавити новини: