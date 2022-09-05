Чи є у Лесі Никитюк молодий чоловік?

Шанувальників української телеведучої Лесі Нікітюк дуже цікавить, чи є у неї молодий чоловік, бо зірка приховує своє особисте життя. Більш того, фоловери неодноразово пропонували Лесі стати героїнею романтичного реаліті "Холостячка" в надії, що там вона зустріне свою долю.

Але Леся наполегливо продовжує тримати своє особисте життя під сімома замками. Відкрити завісу зважився ведучий Слава Дьомін. Він натякнув, що зірка перебуває у відносинах з бійцем ЗСУ.

"Чекаємо, коли Леся всім розповість про своє особисте життя, тому що вона його дуже приховує. Або вона приховує, тому що у неї хтось є? Чи ні? А я як друг можу сказати тільки одне: Леся дуже нерівно дихає до ЗСУ-шників. Але я вам нічого не говорив", - сказав Дьомін у своїй програмі "Слава ПРО".

Нагадаємо, раніше Jerry Heil і Леся Нікітюк у спільному треку висміяли росіянку, яка "взагалі не хотіла їхати з Криму".

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