Головний герой 12 сезону романтичного реаліті "Холостяк" Алекс Топольський розповів, що під час зйомок одного з побачень він ледь не "розніс" всю знімальну групу.
Він зізнався, що на побаченні, де він з учасницею проекту катався на конях, стався інцидент. За його словами, ледь не постраждала знімальна група і апаратура:
"Як тільки я сів на коня, він ніби розлютився, зірвався і почав бігти на всю знімальну групу і через апаратуру. Це було дуже небезпечно. Але мені вдалося його зупинити. І для зйомок мені замінили його (коня, - УНІАН) на Фунтика".
Також він оприлюднив фотографію, де помітно його втомлене і засмучене обличчя.
"Приблизно такий вигялд я мав до церемонії троянд. Допоможіть", - з гумором написав Алекс.
Нагадаємо, на"Холостяку-12" стався інцидент. Учасниця Анастасія Кузьмицька, яка вибула, розповіла про сценарій і "пекельні" умови на зйомках. Вона розповіла, що її змушували працювати за сценарієм, просили дівчат говорити один одному образливі речі і змусили підписати контракт з "рабськими" умовами.