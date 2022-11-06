Головний герой потрапив в інцидент на зйомках шоу.

Головний герой 12 сезону романтичного реаліті "Холостяк" Алекс Топольський розповів, що під час зйомок одного з побачень він ледь не "розніс" всю знімальну групу.

Він зізнався, що на побаченні, де він з учасницею проекту катався на конях, стався інцидент. За його словами, ледь не постраждала знімальна група і апаратура:

"Як тільки я сів на коня, він ніби розлютився, зірвався і почав бігти на всю знімальну групу і через апаратуру. Це було дуже небезпечно. Але мені вдалося його зупинити. І для зйомок мені замінили його (коня, - УНІАН) на Фунтика".

Також він оприлюднив фотографію, де помітно його втомлене і засмучене обличчя.

"Приблизно такий вигялд я мав до церемонії троянд. Допоможіть", - з гумором написав Алекс.

Нагадаємо, на"Холостяку-12" стався інцидент. Учасниця Анастасія Кузьмицька, яка вибула, розповіла про сценарій і "пекельні" умови на зйомках. Вона розповіла, що її змушували працювати за сценарієм, просили дівчат говорити один одному образливі речі і змусили підписати контракт з "рабськими" умовами.

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