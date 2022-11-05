Анастасія Кузьміцька покинула проект у другому випуску.

Учасниця "Холостяка-12" Анастасія Кузьміцька, яка покинула проект у другому випуску, в своєму Instagram-блозі розповіла, що її змушували працювати за сценарієм, просили дівчат говорити один одному образливі речі і змусили підписати контракт з "рабськими" умовами. Також "прилетіло" і Григорію Решетніку. Він є ведучим шоу. Однак що саме не так було з ним, Анастасія не пояснила.

Ось що дівчина написала у себе в профілі після того, як в ефірі СТБ показали другий епізод "Холостяка":

"Мені потрібен час, щоб зібратися з думками і поділитися тим, як насправді все відбувалося. Монтаж і озвучка - це приголомшлива штука, завдяки якій вони дуже грамотно показували те, що було задумано. А ось поганим було ставлення самого холостяка, ставлення ведучого, відсутність сну. Мені особисто не дали поспати навіть години перед зйомками. Момент, де я сідаю в машину - це був кінець другої доби без сну".

Але на цьому претензії Кузьміцької не закінчилися. Вона розповіла, що під час зйомок її спеціально просили говорити погано про інших учасниць:

"Я відмовлялася, після чого мені прямо говорили, що я так надовго не затримаюся. Про це мені сказали ще на першій вечірці".

Розповіла Анастасія про те, що на проекті був психолог, який після спілкування з дівчатами "зливав" всю інформацію Алексу Топольському:

"Холостяк говорив дівчатам такі речі, які буквально травмували їх. Після проекту дівчатам потрібна була підтримка справжнього психолога і терапія, щоб відійти від того, що відбувається. Але, на жаль, цього ніхто не покаже".

Дівчина додала, що учасниці підписали суворий контракт, за яким до 9 липня 2022 року не мали права нічого розголошувати. Інакше платили б штраф у розмірі від 50 до 100 тисяч гривень.

Нагадаємо, у другому ефірі "Холостяка" проект покинули відразу шість учасниць. Це рекордна кількість.

Також УНІАН писав про те, хто може бути ймовірною переможницею шоу.

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