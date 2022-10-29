28 жовтня відбулася прем'єра 12 сезону шоу "Холостяк".

28 вересня 2022 року в ефір увірвався новий сезон романтичного реаліті-шоу "Холостяк", головним героєм якого став бізнесмен Алекс Топольський.

Як пройшов перший ефір і хто з дівчат залишився в проекті - читайте в матеріалі.

Знайомство дівчат з Алексом відбулося у звичному форматі першої вечірки. Головний герой зустрічав їх на розкішній локації, де встиг трохи поспілкуватися з кожною з них. Дівчата вже за традицією коротко розповіли про себе і вручили Топольському приємні подарунки, але і він не залишив красунь без уваги. Він подарував дівчатам браслети і зробив кілька сюрпризів.

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З однією з дівчат він встиг сходити в ресторан на вечерю, з іншого - подивитися фільм.

У першому випуску були і ігри на чесність. Ведучий Григорій Решетник запропонував дівчаткам перевірити, як вони підписані в телефонах інших людей і показати фотографії зі своїх соцмереж. Найчесніші дівчата отримали можливість автоматично пройти далі. Алекс вручив їм червоні троянди і сказав, що вони зустрінуться вже на побаченні.

Також троянду отримала ще одна дівчина, яка відпросилася у Алекса на весілля до брата, але сказала, що дуже хоче повернутися в проект.

Відомо, що новий сезон "Холостяка" зазнав змін. Тепер головний герой буде вручати не тільки червоні троянди - вони будуть трьох кольорів. Алекс сказав, що щотижня білу троянду отримуватиме одна дівчина. Ця квітка означає, що учасниця може загадати будь-яке бажання і "холостяк" повинен його виконати.

А ось жовта троянда означає останній шанс. Таким чином, Топольський буде закликати дівчину діяти. Варто відзначити, що одна з учасниць на церемонії отримала рожеву троянду, яка означає, що дівчина стане господинею будинку на другому тижні проекту.

Хто з дівчат залишився в проекті "Холостяк"

Церемонія троянд пройшла дуже хвилююче. "Холостяк" залишив у проекті аж 22 дівчини, хоча в попередніх сезонах після першої вечірки залишалося тільки 15.

Алекс Топольський: що відомо про "холостяка"

Головний герой 12 сезону шоу "Холостяк" Алекс Топольський народився у Львові. Але після закінчення університету він поїхав до США будувати кар'єру. Попри те, що Алекс багато років прожив в Америці, його душа завжди була з Україною. Тому він повернувся на батьківщину, щоб знайти своє кохання.

Відомо, що він не залишився осторонь повномасштабної війни в Україні. Він приєднався до команди міжнародної гуманітарної організації HOPE Worldwide, щоб допомагати українським жінкам, які вимушено залишили свої домівки через вторгнення Росії.

Крім того, Алекс дуже любить тварин. Нещодавно він показав, як врятував кошеня. Добрий Топольський забрав його до себе, нагодував, а після передав його в притулок.

Нагадаємо, як склалася доля всіх головних героїв шоу "Холостяк".

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